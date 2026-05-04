Рютте заявил, что союзники поняли недовольство Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны "поняли сигнал" президента США Дональда Трампа после того, как он объявил о выводе американского контингента из Германии.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Армении, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Трамп обвинил некоторые страны НАТО в том, что они не делают достаточно для поддержки США в войне с Ираном. Как еще один знак своего недовольства европейскими союзниками США объявили на прошлой неделе о планах вывода 5 тысяч военнослужащих из Германии.

В понедельник, 4 мая, Рютте прокомментировал этот вопрос во время визита в Ереван, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

"Да, со стороны США было определенное разочарование, но европейцы прислушались. Сейчас они заботятся о том, чтобы все двусторонние соглашения о размещении военных баз выполнялись", – подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

Рютте также отметил, что "все больше" европейских стран размещают такие средства, как минные тральщики, вблизи Персидского залива, чтобы быть готовыми к "следующему этапу".

Как сообщалось, после решения администрации США о сокращении контингента в Германии руководители комитетов по вопросам вооруженных сил Сената и Палаты представителей республиканцы Роджер Уикер и Майк Роджерс призвали переместить выведенных военных на восточный фланг НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

А Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна ведет переговоры с США о сохранении и расширении американского контингента в Польше.