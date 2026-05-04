Франція не братиме участі в операції США для розблокування суден в Ормузькій протоці

Президент Франції Емманюель Макрон висловив скепсис щодо оголошеної його американським колегою Дональдом Трампом операції з виведення заблокованих суден через Ормузьку протоку.

Про це Макрон заявив по прибутті на саміт Європейської політичної спільноти у Єревані, його цитує Le Figaro, передає "Європейська правда".

Дональд Трамп оголосив про операцію, яка розпочнеться в понеділок, з метою звільнення суден, що застрягли на Близькому Сході протягом двох місяців. Іранське військове командування негайно відповіло, що американські військові будуть атаковані, якщо спробують наблизитися до Ормузької протоки.

Емманюель Макрон повторив, що ініціатива, започаткована спільно з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для забезпечення безпеки судноплавства в протоці, не буде реалізована, доки триватимуть військові дії між США та Іраном.

"Якщо США готові знову відкрити Ормузьку протоку, це чудово. Саме цього ми вимагали з самого початку. Але ми не будемо брати участь у жодних силових операціях у рамках, які мені не здаються чіткими", – наголосив французький президент.

Емманюель Макрон також заявив у понеділок, що "надзвичайно важливо" дотримуватися перемир’я в Лівані після нових ізраїльських ударів, внаслідок яких на півдні країни загинула одна людина. "Я хочу ще раз наголосити, що надзвичайно важливо дотримуватися перемир’я в Лівані", – сказав він.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах проєкту "Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Як відомо, 30 квітня Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Попередній мирний план Ірану також передбачав проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів. При цьому складніші переговори щодо ядерної програми пропонувалося відкласти на пізніший термін.