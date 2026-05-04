Франция не будет участвовать в операции США по разблокированию судов в Ормузском проливе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил скептицизм по поводу объявленной его американским коллегой Дональдом Трампом операции по выводу заблокированных судов через Ормузский пролив.

Об этом Макрон заявил по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Ереване, его цитирует Le Figaro, передает "Европейская правда".

Дональд Трамп объявил об операции, которая начнется в понедельник, с целью освобождения судов, застрявших на Ближнем Востоке в течение двух месяцев. Иранское военное командование немедленно ответило, что американские военные будут атакованы, если попытаются приблизиться к Ормузскому проливу.

Эммануэль Макрон повторил, что инициатива, начатая совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером для обеспечения безопасности судоходства в проливе, не будет реализована, пока продолжаются военные действия между США и Ираном.

"Если США готовы вновь открыть Ормузский пролив, это прекрасно. Именно этого мы требовали с самого начала. Но мы не будем участвовать в каких-либо силовых операциях в рамках, которые мне не кажутся четкими", – подчеркнул французский президент.

Эммануэль Макрон также заявил в понедельник, что "крайне важно" соблюдать перемирие в Ливане после новых израильских ударов, в результате которых на юге страны погиб один человек. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что крайне важно соблюдать перемирие в Ливане", – сказал он.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках проекта "Свобода" американского президента Дональда Трампа будут задействованы эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

Как известно, 30 апреля Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о завершении войны.

Предыдущий мирный план Ирана также предусматривал промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов. При этом более сложные переговоры по ядерной программе предлагалось отложить на более поздний срок.