В Европарламенте назвали новые пошлины Трампа шагом против Германии

Председатель Комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге считает, что заявление президента США Дональда Трампа о введении 25-процентных пошлин на автомобили из ЕС направлено против Германии.

Об этом он заявил в понедельник, 4 мая, в интервью Europe Today, пишет Euronews, передает "Европейская правда".

Ланге уверен, что такое решение Трампа имеет политическую подоплеку и направлено непосредственно против немецких автопроизводителей.

"Для этих пошлин нет ни юридических, ни экономических оснований. Это действительно политический шаг против Германии. Он нацелен конкретно на немецких автопроизводителей", – подчеркнул он.

Также председатель Комитета по международной торговле Европарламента подчеркнул, что у ЕС есть набор инструментов, а также заверил, что "все они готовы к использованию".

"Мы также рассмотрим другие элементы, такие как контрмеры, например, контрпошлины или ограничения на экспорт", – заверил Ланге.

Как известно, 1 мая Трамп объявил о решенииповысить пошлины на автомобили, ввозимые из ЕС, до 25%, аргументируя это тем, что Евросоюз якобы не соблюдал условия торгового соглашения с США.

Впоследствии он пояснил, что этот шаг также направлен на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамковом торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Европарламент 26 марта принял два предложения относительно тарифов в рамках рамочного торгового соглашения ЕС и США. Они, среди прочего, предусматривают, что договоренности будут действовать только в случае соблюдения Вашингтоном своих обязательств.