В Швеции арестовали капитана подсанкционного судна, которое может входить в "теневой флот"
Швеция арестовала капитана подсанкционного судна, который, вероятно, имеет связи с Россией, по подозрению в использовании поддельных документов и нарушении законодательства о мореходной пригодности.
Об этом сообщил в понедельник, 4 мая, шведский прокурор Адриен Комбьер-Хогг, пишет "Европейская правда".
Речь идет о капитане подсанкционного судна Jin Hui, которое шведская береговая охрана задержала в воскресенье, 3 мая.
По данным шведского прокурора, капитан судна с китайским гражданством был арестован по подозрению в использовании поддельных документов и нарушении законодательства о мореходной годности.
Его допрос назначен на 4 мая.
6 марта Швеция остановила и задержала в водах Балтийского моря судно Caffa по подозрениям в использовании фальшивого флага и нарушении морского права и требований безопасности. Российского капитана судна в итоге взяли под арест.
29 апреля шведская полиция арестовала судно Caffa.