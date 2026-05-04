Мэр Вильнюса начал сбор подписей за обязательное знание литовского языка для иностранцев

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на Кафедральной площади, рядом с Министерством внутренних дел, начал сбор подписей под подготовленной им петицией, в которой предлагается увязать выдачу вида на жительство в стране со знанием литовского языка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"В течение последнего месяца я пытался достучаться до министерства и поговорить с самим министром на очень важную, на мой взгляд, тему – изменившуюся ситуацию с количеством мигрантов в Литве, особенно в Вильнюсе. И предложить действительно конструктивную меру – пересмотреть нашу действующую правовую базу", – заявил мэр журналистам в понедельник.

"К сожалению, не удалось получить ни одного положительного ответа от министерства. У меня складывается впечатление, что эту тему просто пытаются отложить в долгий ящик и сделать вид, что ничего не происходит. Поэтому сегодня мы здесь – в течение ближайшего месяца будем собирать подписи жителей, чтобы тема миграции все же появилась в повестке дня правительства", – добавил он.

Мэр предлагает закрепить в законе требование для граждан стран за пределами ЕС продлевать временный вид на жительство в Литве после трех лет проживания только при условии подтверждения знания литовского языка не ниже уровня A2.

В петиции содержится призыв к Министерству внутренних дел и Сейму увязать продление временного вида на жительство со знанием языка. Также учреждения просят установить четкие и как можно более быстрые сроки вступления в силу этих изменений.

"Только связав знание языка с продлением разрешений и создав возможности для его изучения, можно обеспечить эффективную иммиграционную политику, необходимую всей Литве. Если Министерство внутренних дел не примет меры, изучение языка и в дальнейшем останется вопросом доброй воли иностранцев", – говорится в документе.

Эту идею Бенкунскас выдвинул еще в апреле и пообещал обратиться с предложением к министру внутренних дел Владиславу Кондратовичу.

Тот в свою очередь заявлял, что МВД обеспечивает законную миграцию, тогда как интеграция иностранцев – знание языка и традиций – является ответственностью Министерства культуры, Министерства социальной защиты и труда, а также органов местного самоуправления.

По мнению министра, иностранцы должны владеть государственным языком после пяти лет проживания в Литве. Он также отметил, что министерство готовит изменения в миграционную политику.

Сбор подписей под петицией в разных местах Вильнюса продлится весь май – как офлайн, так и онлайн.

В документе отмечается, что в последние годы в Литве, особенно в Вильнюсе, быстро растет количество жителей иностранного происхождения, большинство из которых – не граждане ЕС.

По данным Вильнюсского самоуправления, в столице проживает 79 тысяч иностранцев, из них около 63 тысяч – граждане стран за пределами ЕС.

Как сообщалось, в Литве должны срочно увеличить количество часов преподавания на литовском языке в школах национальных меньшинств после соответствующего решения Высшего административного суда.

А в столице Эстонии выросло количество заявок на поступление в школы с эстонским языком обучения и уменьшилось – в русскоязычные школы, после того как в последних начался постепенный процесс перехода на эстонский язык обучения.

Среди русскоязычных учителей в Эстонии, которые в июне 2024 года сдавали экзамен по эстонскому языку в связи с переходом школ на эстонский язык обучения, успешно сдали его лишь пятая часть.