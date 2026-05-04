В ЕС объяснили, как Британия может присоединиться к помощи на 90 млрд евро для Украины

Великобритания должна выполнить три условия, чтобы присоединиться к проекту предоставления Украине кредита на сумму 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари в понедельник, 4 мая.

"Сегодня важный день: мы увидели четкий политический сигнал от Соединенного Королевства о присоединении к пакету помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро. Конечно, это лишь первый шаг", – заявил Уйвари.

Он уточнил, что теперь Евросоюз и Великобритания "продолжат фактические переговоры, чтобы согласовать ряд различных моментов".

Стоит отметить, как пояснили корреспонденту "Европейской правды" источники в Еврокомиссии и диппредставительствах государств-членов, что под участием Великобритании в предоставлении 90 млрд евро Украине не подразумевается увеличение суммы выделенных средств или какие-либо дополнительные поставки для Украины.

Великобритания присоединится к обязательствам, которые берут на себя 24 государства-участника кредита (весь ЕС без Венгрии, Словакии и Чехии), в частности по покрытию ежегодных расходов по кредиту и возможных выплат в будущем – в обмен на возможность для британской военной промышленности продавать Украине оружие и боеприпасы, которые будут оплачиваться кредитными средствами из 90 млрд евро в 2026-2027 годах.

Балаж Уйвари перечислил три условия, при которых Великобритания может присоединиться к займу.

Первое – подписать соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны с ЕС. Это условие уже выполнено.

Второе условие заключается в том, что Великобритания должна оказать значительную финансовую и военную поддержку Украине. "Комиссия должна будет оценить этот критерий", – отметил Балаж Уйвари.

"И в-третьих, Соединенное Королевство также должно взять на себя обязательства по предоставлению справедливого и пропорционального финансового вклада в расходы, возникающие в результате заимствований, и это должно быть пропорционально стоимости контрактов, предоставленных субъектам, основанным в Соединенном Королевстве", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что Еврокомиссия "готова продвигаться вперед как можно быстрее с Соединенным Королевством в этом важном вопросе".

Как сообщала "Европейская правда", Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану ЕС по оказанию Украине помощи на сумму 90 млрд евро.

"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники в Брюсселе, что первый "военный" транш кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро составит 6 млрд евро. Он будет предназначен для дронов украинского производства и будет выплачен не позднее июня.

Между тем стало известно, что ЕС может ужесточить требования для предоставления Украине кредита на 90 млрд евро.

Подробнее читайте: "Дружба", оружие и реформы. На каких условиях ЕС предоставит Украине 90 млрд евро и куда пойдут деньги.