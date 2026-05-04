Берлин планирует запретить советские, российские и белорусские флаги 8 и 9 мая

Берлинская полиция готовится запретить 8 и 9 мая демонстрацию советской символики, российских и белорусских флагов и символики российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил представитель берлинской полиции изданию Berliner Morgenpost, передает "Европейская правда"

Как подтвердил представитель, органы безопасности снова выдадут строгие общие приказы относительно советских мемориалов в Тиргартене, Трептов парке и Шенгольцер-Гайде во время двух торжеств по случаю окончания Второй мировой войны в Европе, 8 и 9 мая. Приказы должны быть опубликованы на следующей неделе и будут базироваться на запретах предыдущих лет.

На фоне пятого года полномасштабного российского вторжения в Украину флаги и транспаранты бывшего Советского Союза, РФ, Беларуси и российской республики Чечня должны быть запрещены, но, согласно иску, поданному украинскими ассоциациями, флаги самой страны, подвергшейся нападению, запрещены не будут.

Запрет также распространяется на ношение военной формы или ее элементов, ношение военных знаков различия, "демонстрацию букв "V" или "Z" отдельно или на видном месте", а также демонстрацию так называемых "георгиевских лент".

Кроме того, запрещено демонстрировать изображения глав государств России, Беларуси и Чечни. Дипломаты и ветераны Второй мировой войны частично освобождены от этого правила. Также запрещено играть и петь российские маршевые или военные песни, а также демонстрировать символы и знаки, прославляющие российско-украинскую войну, такие как изображения Украины без оккупированных территорий и флаги сепаратистских территорий, аннексированных Россией.

Российское чествование 9 мая – так называемый "День Победы" Красной армии над нацистской Германией – с февраля 2022 года используется в кремлевской пропаганде для легитимизации и идеологического прославления войны против Украины, что нарушает международное право. Это находит благоприятную почву среди пророссийских групп и группировок в Германии.

В Минобороны РФ ранее объявили, что парад 9 мая в Москве пройдет без военной техники из-за "текущей ситуации".

Также стоит отметить, что словацкий премьер Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая.

Главным препятствием для визита Фицо в Москву стала позиция балтийских государств - Латвия, Литва и Эстония отказываются пропускать его самолет через свое воздушное пространство.

В 2025 году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.