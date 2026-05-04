Глава МИД Германии высказался о выводе войск США из страны

Немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль убежден, что в Европе не возникнет никаких пробелов в сдерживающем потенциале НАТО из-за решения США сократить численность своего контингента в Германии.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Вадефуль добавил, что Германия также должна наладить тесный диалог с Соединенными Штатами относительно того, какие решения уже окончательно приняты и какие варианты есть у Берлина, чтобы повлиять на эти решения.

"Мы должны воспринимать это как новый призыв к более быстрому развитию и развертыванию наших собственных сил. Другого выхода из этой ситуации нет", – заявил Вадефуль на пресс-конференции в Афинах.

Напомним, в пятницу представители Пентагона заявили, что выводят 5 тысяч военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.