Стармер: напруженість у відносинах зі США – вища, ніж могла б бути

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи охолодження відносин зі США, заявив, що в союзах "напруженість вища, ніж мала б бути".

Заяву очільника британського уряду наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Стармера пролунав у контексті того, як війни в Україні та Ірані вплинули на відносини між союзниками.

"Ми не можемо заперечувати, що деякі союзи, на які ми звикли покладатися, не перебувають у тому стані, в якому ми б хотіли їх бачити. У союзах спостерігається більша напруга, ніж має бути, і тому дуже важливо, щоб ми це усвідомили", – підкреслив британський прем’єр.

За його словами, Європа повинна збільшити видатки на оборону, оскільки континент "відставав протягом багатьох років".

Крім того, як наголосив Стармер, "у НАТО має бути сильніший європейський елемент".

Президент США Дональд Трамп від початку війни в Ірані спрямував хвилю критики на Британію та Стармера за початкове рішення не надавати доступ американським літакам на авіабази Дієго-Гарсія та Фейрфорд для ударів по Ірану.

Трамп натякнув, що він може переглянути торішню торговельну угоду і запропонувати Лондону гірші умови на тлі свого розчарування тим, що, на його думку, Британія не надала достатньої підтримки його війні з Іраном.

Нещодавно Стармер заявив, що не збирається поступатися американському президенту у питанні війни в Ірані попри натяки на можливу зміну торговельної угоди між країнами.