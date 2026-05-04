Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя охлаждение отношений с США, заявил, что в союзах "напряженность выше, чем должна была бы быть".

Заявление главы британского правительства приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Стармера прозвучал в контексте того, как войны в Украине и Иране повлияли на отношения между союзниками.

"Мы не можем отрицать, что некоторые союзы, на которые мы привыкли полагаться, не находятся в том состоянии, в котором мы бы хотели их видеть. В союзах наблюдается большее напряжение, чем должно быть, и поэтому очень важно, чтобы мы это осознали", – подчеркнул британский премьер.

По его словам, Европа должна увеличить расходы на оборону, поскольку континент "отставал в течение многих лет".

Кроме того, как подчеркнул Стармер, "в НАТО должен быть более сильный европейский элемент".

Президент США Дональд Трамп с начала войны в Иране направил волну критики на Британию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять доступ американским самолетам на авиабазы Диего-Гарсия и Фейрфорд для ударов по Ирану.

Трамп намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Британия не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

Недавно Стармер заявил, что не собирается уступать американскому президенту в вопросе войны в Иране, несмотря на намеки на возможное изменение торгового соглашения между странами.