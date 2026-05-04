Военные США отрицают заявление Ирана о поражении американского судна
Военные США опровергли заявления Ирана о якобы пораженном судне американского флота.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, координирующего операции на Ближнем Востоке.
На страницах CENTCOM заявили, что заявления иранских госСМИ о якобы поражении военного корабля США двумя ракетами Корпуса стражей исламской революции не соответствуют действительности.
🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.
✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G– U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026
"Никакие американские суда не были поражены.
Силы США поддерживают Проект Свобода и обеспечивают морскую блокаду иранских портов", – говорится в посте CENTCOM.
Также утверждают, что через Ормузский пролив успешно прошли два американских торговых судна.
О запуске "Проекта Свобода" перед этим объявил президент США Дональд Трамп, заявив, что в его рамках американские военные выведут из Персидского пролива заблокированные суда "нейтральных стран".
На выходных сообщалось, что обновленное предложение Ирана по завершению войны с США включает 30-дневный срок для проведения переговоров по разблокированию Ормузского пролива и прекращения американской блокады иранских портов.
В администрации Трампа утверждают, что меры экономического давления существенно ухудшают положение Ирана.