Военные США отрицают заявление Ирана о поражении американского судна

Военные США опровергли заявления Ирана о якобы пораженном судне американского флота.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, координирующего операции на Ближнем Востоке.

На страницах CENTCOM заявили, что заявления иранских госСМИ о якобы поражении военного корабля США двумя ракетами Корпуса стражей исламской революции не соответствуют действительности.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.



✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G – U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

"Никакие американские суда не были поражены.

Силы США поддерживают Проект Свобода и обеспечивают морскую блокаду иранских портов", – говорится в посте CENTCOM.

Также утверждают, что через Ормузский пролив успешно прошли два американских торговых судна.

О запуске "Проекта Свобода" перед этим объявил президент США Дональд Трамп, заявив, что в его рамках американские военные выведут из Персидского пролива заблокированные суда "нейтральных стран".

На выходных сообщалось, что обновленное предложение Ирана по завершению войны с США включает 30-дневный срок для проведения переговоров по разблокированию Ормузского пролива и прекращения американской блокады иранских портов.

В администрации Трампа утверждают, что меры экономического давления существенно ухудшают положение Ирана.