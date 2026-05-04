Военные США отрицают заявление Ирана о поражении американского судна

Новости — Понедельник, 4 мая 2026, 16:02 — Мария Емец

Военные США опровергли заявления Ирана о якобы пораженном судне американского флота.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США, координирующего операции на Ближнем Востоке.

На страницах CENTCOM заявили, что заявления иранских госСМИ о якобы поражении военного корабля США двумя ракетами Корпуса стражей исламской революции не соответствуют действительности. 

"Никакие американские суда не были поражены.

Силы США поддерживают Проект Свобода и обеспечивают морскую блокаду иранских портов", – говорится в посте CENTCOM.

Также утверждают, что через Ормузский пролив успешно прошли два американских торговых судна.

О запуске "Проекта Свобода" перед этим объявил президент США Дональд Трамп, заявив, что в его рамках американские военные выведут из Персидского пролива заблокированные суда "нейтральных стран".

На выходных сообщалось, что обновленное предложение Ирана по завершению войны с США включает 30-дневный срок для проведения переговоров по разблокированию Ормузского пролива и прекращения американской блокады иранских портов.

В администрации Трампа утверждают, что меры экономического давления существенно ухудшают положение Ирана.

