Зеленский рассказал о "хорошей" встрече с премьером Армении

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе саммита Европейского политического сообщества, который проходит в Ереване.

Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Украинский президент назвал свою встречу с главой правительства Армении "хорошей".

"Обсудили ситуацию в регионе и вызовы и угрозы безопасности. Я проинформировал о дипломатической работе для достижения реального мира. Говорили и о развитии экономического партнерства", – отметил Зеленский.

Он также предложил Пашиняну возобновить работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее следующее заседание в этом году в Киеве.

В свою очередь Пашинян, говоря о своей встрече с Зеленским, отметил, что в ее ходе речь шла о перспективах двустороннего сотрудничества.

"Обменялись мнениями относительно основных региональных и мировых событий. Подчеркнули важность укрепления устойчивого мира", – добавил он.

Также сообщалось, что Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо договорился об обмене визитами.

Накануне Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению. Также он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.