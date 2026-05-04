Зеленский встретился с премьером Грузии, против которого ввел санкции

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Met with Prime Minister of Georgia @PM_Kobakhidze. There are indeed unresolved issues between our states. It is important to have dialogue at all levels.



Ukraine has always respected and continues to respect Georgia, its sovereignty, and its people.



– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

"Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед", – написал он, не приводя других деталей.

В правительстве Грузии заявили, что встреча состоялась по инициативе украинской стороны.

Напомним, Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Отношения между официальным Киевом и Тбилиси в последние годы остаются крайне сложными – среди прочего, из-за позиции правящей "Грузинской мечты" относительно российско-украинской войны и постоянных обвинений о якобы планах "сделать Грузию вторым фронтом".

Почти четыре года в Грузии не было украинского посла – до назначения на эту должность Михаила Бродовича в январе 2026 года.

"ЕвроПравда" рассказывала о значении этого шага в статье Зачем Киев возвращает посла в недружественное государство.