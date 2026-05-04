Зеленский встретился с премьером Грузии, против которого ввел санкции

Новости — Понедельник, 4 мая 2026, 16:59 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване встретился с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Об этом он рассказал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что провел встречу с Кобахидзе на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. 

"Между нашими странами действительно есть нерешенные вопросы. Важно иметь диалог на всех уровнях. Украина всегда уважала и продолжает уважать Грузию, ее суверенитет и ее народ. Мы продолжим продвигать наше сотрудничество вперед", – написал он, не приводя других деталей.

В правительстве Грузии заявили, что встреча состоялась по инициативе украинской стороны.

Напомним, Кобахидзе и ряд других лиц из правящей партии Грузии в 2024 году оказались под 10-летними санкциями Украины.

Отношения между официальным Киевом и Тбилиси в последние годы остаются крайне сложными – среди прочего, из-за позиции правящей "Грузинской мечты" относительно российско-украинской войны и постоянных обвинений о якобы планах "сделать Грузию вторым фронтом".

Почти четыре года в Грузии не было украинского посла – до назначения на эту должность Михаила Бродовича в январе 2026 года.

"ЕвроПравда" рассказывала о значении этого шага в статье Зачем Киев возвращает посла в недружественное государство.

