Туск раскритиковал планы Навроцкого об обновлении конституции Польши

Польский премьер-министр Дональд Туск раскритиковал намерения президента Кароля Навроцкого подготовить масштабное обновление конституции страны.

Об этом сообщает RMF24.

Комментируя анонс Навроцкого о запуске работы над проектом новой конституции Польши Туск выразил сомнения в том, что основной закон действительно нуждается в обновлении, и сказал, что не считает инициативу серьезной.

Туск сказал, что считает текущую политическую систему такой, что правильно обеспечивает потребности страны, и не планирует участвовать в работе над новой конституцией – но готов "участвовать в серьезных дискуссиях о конституции".

"Действующая конституция четко определяет, кто руководит и кто ответственен за решения в Польше – и это, конечно, правительство. Обязанности и роль президента прописаны в конституции достаточно четко... С честным прочтением этой конституции мы можем наладить хорошее взаимодействие без больших усилий – в частности, между правительством и президентом", – отметил премьер.

Он добавил, что самое важное – честное практическое применение основного закона, указав на то, что "и у худших режимов была прекрасно написанная конституция".

Напомним, в конце прошлой недели у Навроцкого объявили о начале процесса создания нового проекта конституции Польши.

О намерении разработать новую конституцию Кароль Навроцкий заявил еще в первом выступлении после присяги в августе. Тогда глава кабинета президента сообщил, что новая конституция должна усилить роль президента.

