У німецькому Лейпцигу авто в’їхало у натовп: щонайменш двоє загиблих

Щонайменш двоє людей загинули і ще кілька постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у центрі Лейпцига.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

У поліції повідомили, що у центральній частині міста автомобіль на швидкості в’їхав у пішохідну зону, внаслідок чого є травмовані люди. Кількість постраждалих наразі не уточнюють, як і загальні обставини події.

Інцидент стався на одній з центральних вулиць Гріммайшештрасе, де розташовано багато магазинів.

На місці присутні великі сили поліції та рятувальних служб.

Оновлено. Tagesschau з посиланням на поліцію повідомляє, що відомо вже про "щонайменш двох загиблих" і багатьох постраждалих.

Згодом повідомили, що водія автомобіля затримали, тривають слідчі дії. Мер Лейпцига заявив, що шокований подією, та висловив співчуття постраждалим і родинам.

Нагадаємо, у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали. Судовий процес над нападником, вихідцем з Близького Сходу, почався восени 2025 року.