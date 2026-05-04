У німецькому Лейпцигу авто в’їхало у натовп: щонайменш двоє загиблих
Новини — Понеділок, 4 травня 2026, 18:50 —
Щонайменш двоє людей загинули і ще кілька постраждали внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у центрі Лейпцига.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
У поліції повідомили, що у центральній частині міста автомобіль на швидкості в’їхав у пішохідну зону, внаслідок чого є травмовані люди. Кількість постраждалих наразі не уточнюють, як і загальні обставини події.
Інцидент стався на одній з центральних вулиць Гріммайшештрасе, де розташовано багато магазинів.
На місці присутні великі сили поліції та рятувальних служб.
Оновлено. Tagesschau з посиланням на поліцію повідомляє, що відомо вже про "щонайменш двох загиблих" і багатьох постраждалих.
Згодом повідомили, що водія автомобіля затримали, тривають слідчі дії. Мер Лейпцига заявив, що шокований подією, та висловив співчуття постраждалим і родинам.
Нагадаємо, у Магдебурзі в 2024 році чоловік в'їхав на автівці в натовп відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі міста, внаслідок чого шестеро загинули і понад 200 постраждали. Судовий процес над нападником, вихідцем з Близького Сходу, почався восени 2025 року.