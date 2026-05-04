В немецком Лейпциге автомобиль въехал в толпу: минимум двое погибших

По меньшей мере два человека погибли и ещё несколько получили травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Лейпцига.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В полиции сообщили, что в центральной части города автомобиль на скорости въехал в пешеходную зону, в результате чего есть травмированные люди. Количество пострадавших пока не уточняется, как и общие обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Гриммайшештрассе, где расположено много магазинов.

На месте присутствуют значительные силы полиции и спасательных служб.

Обновлено. Tagesschau со ссылкой на полицию сообщает, что уже известно о "по крайней мере двух погибших" и множестве пострадавших.

Позже сообщили, что водитель автомобиля задержан, ведутся следственные действия. Мэр Лейпцига заявил, что шокирован происшествием, и выразил сочувствия пострадавшим и их близким.

Напомним, в Магдебурге в 2024 году мужчина наехал на автомобиле на толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали. Судебный процесс над нападавшим, выходцем из Ближнего Востока, начался осенью 2025 года.