Командующий ВС Эстонии допускает, что Россия с 2027 года может быть готова к новой агрессии

Командующий вооруженных сил Эстонии Андрус Мерило видит риск, что Россия будет готова к новой агрессии вскоре после потенциального завершения российско-украинской войны, а ближайшим таким горизонтом может быть 2027 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке на общественном вещателе ERR.

Командующий эстонских вооруженных сил отмечает, что с текущей ситуацией в мире "можно прогнозировать, что война в Украине не закончится ситуацией, когда Россия доведена до неспособности действовать против нас".

Наоборот, акцентирует он, сейчас российская экономика переведена на военные рельсы, РФ имеет огромную армию и "диктатора, чьи надежды оставаться при власти до конца своей жизни зависят от того, чтобы держать страну в состоянии войны" – не говоря уже об имперских амбициях России.

"Это означает, что Россия будет восстанавливать свою боеготовность после того, как выйдет из войны против Украины. Одновременно она активно проводит разведку и готовит новые цели своими дестабилизирующими действиями. По моему мнению, 2027 год – это тот год, когда Россия может восстановить свою боеспособность, и если почувствует возможность применить силу еще где-то – она это сделает", – пишет Андрус Мерило.

Далее в своей публикации он описывает, каким видит рецепт готовности Эстонии к плохим сценариям, много ссылаясь на выводы, которые можно сделать из сопротивления Украины.

Недавно в Эстонии приняли законы, упрощающие взятие на вооружение новых БпЛА, а также – по созданию многоуровневой системы противодействия дронам.

В апреле 2026 года в разведке Эстонии отметили, что сейчас не видят угрозы открытия Россией нового фронта в странах Балтии.