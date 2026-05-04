Стали известны новые детали смертельного наезда на людей в центре Лейпцига

В результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре Лейпцига один человек погиб, двое – тяжело травмированы, всего пострадали около 20 человек.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом сообщил начальник пожарно-спасательной службы Лейпцига.

По последней информации, из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрасе двое погибли, двое пострадавших имеют серьезные травмы.

Sebastian Willnow / dpa

Кроме них, пострадали еще около 20 человек. Других деталей об их травмах и оказанной помощи не приводят.

В течение вечера появлялась противоречивая информация о том, погиб один или двоє пострадавших от наезда, в последних обновлениях речь идет о двух.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля сначала скрылся с места происшествия, впоследствии его задержали и он больше не представляет угрозы. О его мотивах и умышленном характере действий пока ничего не известно.

dts / IMAGO

На месте происшествия работали около 40 представителей пожарно-спасательной службы и столько же медиков.

Напомним, в Магдебурге в 2024 году мужчина въехал на машине в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали.

Судебный процесс над нападающим, выходцем с Ближнего Востока, начался осенью 2025 года.

Заголовок и текст обновлялись после обновления информации в первоисточниках.