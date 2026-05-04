Стали известны новые детали смертельного наезда на людей в центре Лейпцига
Новости — Понедельник, 4 мая 2026, 19:48 —
В результате наезда автомобиля на людей в пешеходной зоне в центре Лейпцига один человек погиб, двое – тяжело травмированы, всего пострадали около 20 человек.
Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом сообщил начальник пожарно-спасательной службы Лейпцига.
По последней информации, из-за наезда автомобиля на людей на пешеходной улице Гриммайшештрасе двое погибли, двое пострадавших имеют серьезные травмы.
Кроме них, пострадали еще около 20 человек. Других деталей об их травмах и оказанной помощи не приводят.
В течение вечера появлялась противоречивая информация о том, погиб один или двоє пострадавших от наезда, в последних обновлениях речь идет о двух.
В полиции сообщили, что водитель автомобиля сначала скрылся с места происшествия, впоследствии его задержали и он больше не представляет угрозы. О его мотивах и умышленном характере действий пока ничего не известно.
На месте происшествия работали около 40 представителей пожарно-спасательной службы и столько же медиков.
Напомним, в Магдебурге в 2024 году мужчина въехал на машине в толпу посетителей рождественской ярмарки в центре города, в результате чего шестеро погибли и более 200 пострадали.
Судебный процесс над нападающим, выходцем с Ближнего Востока, начался осенью 2025 года.
Заголовок и текст обновлялись после обновления информации в первоисточниках.