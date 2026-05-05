Стубб заявил о новой реальности во внешней политике США

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что внешняя политика США изменилась и стала в большей степени ориентирована на экономику.

Об этом он сказал в интервью газете Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Стубба попросили прокомментировать ситуацию, когда американский президент Дональд Трамп объявил о выводе нескольких тысяч военных из Германии.

"Внешняя политика США изменилась. Ценности другие, а интересы больше сосредоточены на экономике. Проявление силы также изменилось – меньше полагаются на международные институты, а мнения союзников учитывают не так часто. Это современная реальность", – сказал он.

На уточняющий вопрос, является ли политика возмездия частью этой новой реальности, финский президент заявил, что это зависит от того, превратятся ли слова в действия.

"На мой взгляд, реакция немецкого министра обороны была вполне правильной. Сейчас в европейской безопасности происходит переходный период, когда, например, Германия берет на себя большую ответственность за собственную оборону. Было бы преувеличением утверждать, что трансатлантические отношения разрушены, если США могут вывести 5 тысяч военных из Германии", – добавил Стубб.

Напомним, 1 мая представители Пентагона заявили, что выводят 5 тысяч военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение Вашингтона, заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Президент США Дональд Трамп позже заявил, что планирует "гораздо большее" сокращение войск в Германии, чем 5 тысяч.