Во Франции предупредили США, что ЕС имеет инструменты против торгового давления

Министр торговли Франции Николя Фориссье заявил, что Европейский Союз располагает инструментами, к которым он может прибегнуть, если американский президент Дональд Трамп начнет чрезмерно угрожать стратегическим отраслям.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Президент США заявил 1 мая, что планирует повысить пошлины на импорт легковых и грузовых автомобилей из ЕС до 25%, поскольку считает, что ЕС не придерживается торгового соглашения, заключенного в июле.

Представители ЕС заявили, что рассмотрят все возможные варианты, если Трамп воплотит свою угрозу в жизнь, поскольку обе стороны работают над выполнением соглашения.

"Мы воспользуемся нашими инструментами, особенно если будет слишком много угроз нашей экономике или нашим промышленным, стратегическим интересам – например, я имею в виду стальную отрасль – так что мы больше не будем наивными", – сказал Фориссье.

В частности, французский министр встретится с торговым представителем США Джеймисоном Гриром позже во вторник, 5 мая, для проведения переговоров в Париже.

По его словам, последние угрозы Трампа создают дополнительную неопределенность для бизнеса и экономики.

"Мы будем выполнять то, что было предусмотрено соглашением. Заявление президента Трампа не способствует этому", – добавил он.

Трамп пояснил, что его решение также направлено на то, чтобы европейские страны быстрее строили свои автомобильные заводы на территории США.

Предыдущая тарифная ставка на автомобили, о которой договорились Брюссель и Вашингтон в торговом соглашении, составляла 15%. Напомним, речь идет о рамочном торговом соглашении между ЕС и США, заключенном в шотландском Тернбери 27 июля 2025 года, которое закрепило пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Министр финансов Литвы Криступас Вайтиекунас призвал Европейский Союз продолжать переговоры с США, одновременно готовя контрмеры в ответ на новые угрозы введения пошлин.