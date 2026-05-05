У Лондоні – черговий інцидент зі спроби підпалу будівлі єврейської громади

Поліція з боротьби з тероризмом у Великій Британії розслідує інцидент із підпалом будівлі колишньої синагоги у Лондоні.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, виклик на місце пожежі в районі Тауер-Гамлетс надійшов у вівторок, 5 травня, о 05:16 ранку. Вогонь пошкодив ворота та замок на фасаді будівлі, однак постраждалих немає.

Правоохоронці кваліфікували подію як підпал. Розслідування веде підрозділ з боротьби з тероризмом через розташування інциденту поблизу колишнього єврейського релігійного об’єкта.

Наразі затриманих немає.

Командир поліції Гелен Фланаган заявила, що інцидент розглядається у контексті серії підпалів і спроб підпалів, спрямованих проти єврейської громади в Лондоні.

За її словами, слідство перевіряє можливі зв’язки між цими випадками.

"Детективи швидко працюють над збором доказів і встановленням винних. Ми закликаємо всіх, хто має записи з камер спостереження або будь-яку інформацію, звернутися до поліції", – сказала вона.

Напередодні у Лондоні правоохоронці заарештували двох осіб, підозрюваних у підпалі меморіальної стіни в районі Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада.

Наприкінці квітня у Голдерс-Грін невідомий поранив ножем двох перехожих. Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.