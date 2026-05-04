Поліція затримала двох підозрюваних у підпалі меморіалу в єврейському районі Лондона

У Лондоні правоохоронці заарештували двох осіб, підозрюваних у підпалі меморіальної стіни в районі Голдерс-Грін, де проживає велика єврейська громада.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила столична поліція Лондона.

Операцію проводили в рамках розслідування Контртерористичної поліції щодо інциденту, який стався 27 квітня.

За підозрою у причетності до підпалу було заарештовано 46-річного чоловіка та 38-річну жінку в Ромфорді. Вони перебувають під вартою.

Правоохоронці також проводять обшук за адресою проживання затриманих.

Зазначається, що об’єкт підпалу, меморіальна стіна, була обклеєна фотографіями протестувальників, вбитих під час антиурядових акцій в Ірані у січні.

Меморіал розташований у районі Голдерс-Грін – одному з найбільш заселених єврейською громадою місць у Британії. Останніми тижнями тут почастішали випадки нападів.

29 квітня у Голдерс-Грін невідомий поранив ножем двох перехожих.

Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.