Полиция по борьбе с терроризмом в Великобритании расследует инцидент с поджогом здания бывшей синагоги в Лондоне.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, вызов на место пожара в районе Тауэр-Гамлетс поступил во вторник, 5 мая, в 05:16 утра. Огонь повредил ворота и замок на фасаде здания, однако пострадавших нет.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как поджог. Расследование ведет подразделение по борьбе с терроризмом из-за расположения инцидента вблизи бывшего еврейского религиозного объекта.

На данный момент задержанных нет.

Командир полиции Хелен Фланаган заявила, что инцидент рассматривается в контексте серии поджогов и попыток поджогов, направленных против еврейской общины в Лондоне.

По ее словам, следствие проверяет возможные связи между этими случаями.

"Детективы быстро работают над сбором доказательств и установлением виновных. Мы призываем всех, кто имеет записи с камер наблюдения или любую информацию, обратиться в полицию", – сказала она.

Накануне в Лондоне правоохранители арестовали двух человек, подозреваемых в поджоге мемориальной стены в районе Голдерс-Грин, где проживает большая еврейская община.

В конце апреля в Голдерс-Грин неизвестный ранил ножом двух прохожих. После этого инцидента в Британии повысили уровень террористической угрозы.

Сообщалось, что полиция Лондона расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.