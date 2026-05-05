Во Франции двое военных погибли во время учебного погружения в реку

Во Франции двое военнослужащих погибли в результате несчастного случая во время дайвинга, произошедшего в ночь с понедельника на вторник в городе Анже во время учений на реке Мен.

Об этом агентству AFP сообщили в прокуратуре, пишет "Европейская правда"

Водолазы в возрасте 24 и 30 лет участвовали в военных учениях по подводному плаванию. Один из них принадлежал к 6-му инженерному полку Анже, а другой – к 1-му иностранному инженерному полку Лаудуна.

Учения начались около 23:00 в реке Мен, а около 02:00 связь с обоими водолазами была потеряна, сообщил агентству прокурор Анже Эрик Буйяр.

По предварительным данным, оба водолаза, вероятно, застряли в полости опоры моста через реку.

В результате поисков оба военнослужащих были найдены. Когда их вытащили из воды, они находились в состоянии остановки сердечно-дыхательной деятельности. Реанимировать их не удалось.

По данным источника в сухопутных войсках, курс дайвинга начался в Сен-Мандрие с морской части и продолжился в Анже с частью в пресных водах.

