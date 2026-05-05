ЗМІ: співробітників Білого дому готують до перемоги демократів на проміжних виборах

Юридичний відділ Білого дому проводить закриті брифінги для посадовців адміністрації щодо того, як найкраще підготуватися до контролю з боку Конгресу на випадок, якщо демократи переможуть на проміжних виборах у листопаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Washington Post з посиланням на обізнаних співрозмовників.

За словами двох осіб, які говорили на умовах анонімності, брифінги включали презентацію про те, як працює контроль з боку Конгресу та які є найкращі практики щодо роботи з ним.

Співробітники юридичного відділу закликали політичних призначенців бути обережними щодо того, що вони пишуть, та надали рекомендації, як своєчасно відповідати на запити Конгресу, зазначили співрозмовники.

"Всім очевидно, що це дуже ймовірно", – сказав один із двох посадовців, маючи на увазі ймовірність втрати контролю республіканців над принаймні однією палатою Конгресу США.

Останні брифінги, принаймні деякі з яких відбулися протягом останнього місяця, мали "сильний підтекст" проміжних виборів, сказав один із двох співрозмовників видання.

Принаймні деякі співробітники розглядали ці брифінги як підготовчі з огляду на те, що Республіканська партія має відчуття "скрутного становища" та того, що настав час готуватися до найгірших сценаріїв.

Популярність президента Дональда Трампа продовжує падати під тиском економічних труднощів, спричинених, серед інших ключових проблем, війною з Іраном.

Понад половина американців вважають, що політика чинної адміністрації Трампа радше шкодить економіці країни; ще більше – негативно сприймають економічну ситуацію.