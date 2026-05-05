СМИ: сотрудников Белого дома готовят к победе демократов на промежуточных выборах

Юридический отдел Белого дома проводит закрытые брифинги для должностных лиц администрации о том, как лучше всего подготовиться к контролю со стороны Конгресса на случай, если демократы победят на промежуточных выборах в ноябре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленных собеседников.

По словам двух человек, говоривших на условиях анонимности, брифинги включали презентацию о том, как работает контроль со стороны Конгресса и какие наилучшие практики по работе с ним.

Сотрудники юридического отдела призвали политических назначенцев быть осторожными относительно того, что они пишут, и дали рекомендации, как своевременно отвечать на запросы Конгресса, отметили собеседники.

"Всем очевидно, что это очень вероятно", – сказал один из двух чиновников, имея в виду вероятность потери контроля республиканцев над по крайней мере одной палатой Конгресса США.

Последние брифинги, по крайней мере некоторые из которых состоялись в течение последнего месяца, имели "сильный подтекст" промежуточных выборов, сказал один из двух собеседников издания.

По крайней мере некоторые сотрудники рассматривали эти брифинги как подготовительные, учитывая то, что Республиканская партия имеет ощущение "затруднительного положения" и того, что пришло время готовиться к худшим сценариям.

Популярность президента Дональда Трампа продолжает падать под давлением экономических трудностей, вызванных, среди других ключевых проблем, войной с Ираном.

Более половины американцев считают, что политика действующей администрации Трампа скорее вредит экономике страны; еще больше – негативно воспринимают экономическую ситуацию.