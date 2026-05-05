Сибіга відреагував на нові антиросійські санкції Британії
Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав нові антиросійські санкції Британії та закликав до скоординованих зусиль із міжнародними партнерами для розширення цих заходів.
Про це він написав 5 квітня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга подякував Великій Британії за введення жорстких санкцій проти осіб, причетних до виробництва російських безпілотників та експлуатації іноземних громадян у війні проти України.
"Ці рішучі дії сприяють ослабленню військового потенціалу Росії. Ми закликаємо до подальших скоординованих зусиль із міжнародними партнерами з метою розширення та ефективного виконання цих заходів", – наголосив міністр.
Він окремо подякував британській колезі Іветт Купер за її незмінну підтримку та відданість зміцненню стійкості України.
"Міцне партнерство між Україною та Великою Британією й надалі залишається ключовим фактором для тривалого миру в Європі", – зазначив Сибіга.
У вівторок, 5 травня, Велика Британія оголосила про введення санкцій проти 35 осіб та організацій, які причетні до вербування вразливих мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів для використання у війні.
Наприкінці квітня стало відомо, що уряд Великої Британії готується запровадити жорсткіші заходи контролю за видачею експортних ліцензій, щоб завадити потенційному порушенню санкції проти Росії.