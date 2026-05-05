Укр Рус Eng

Сибига отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании

Новости — Вторник, 5 мая 2026, 14:29 — Кристина Бондарева

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал новые антироссийские санкции Великобритании и призвал к скоординированным усилиям с международными партнерами для расширения этих мер.

Об этом он написал 5 апреля в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сибига поблагодарил Великобританию за введение жестких санкций против лиц, причастных к производству российских беспилотников и эксплуатации иностранных граждан в войне против Украины.

"Эти решительные действия способствуют ослаблению военного потенциала России. Мы призываем к дальнейшим скоординированным усилиям с международными партнерами с целью расширения и эффективного выполнения этих мер", – подчеркнул министр.

Он отдельно поблагодарил британскую коллегу Иветт Купер за ее неизменную поддержку и приверженность укреплению устойчивости Украины.

"Прочное партнерство между Украиной и Великобританией и в дальнейшем остается ключевым фактором для прочного мира в Европе", – отметил Сибига.

Во вторник, 5 мая, Великобритания объявила о введении санкций против 35 лиц и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для участия в войне России в Украине и производству дронов для использования в войне.

В конце апреля стало известно, что правительство Великобритании готовится ввести более жесткие меры контроля за выдачей экспортных лицензий, чтобы предотвратить потенциальное нарушение санкций против России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сибига МИД санкции Война с РФ
Реклама: