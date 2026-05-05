Сибига отреагировал на новые антироссийские санкции Великобритании

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал новые антироссийские санкции Великобритании и призвал к скоординированным усилиям с международными партнерами для расширения этих мер.

Об этом он написал 5 апреля в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сибига поблагодарил Великобританию за введение жестких санкций против лиц, причастных к производству российских беспилотников и эксплуатации иностранных граждан в войне против Украины.

"Эти решительные действия способствуют ослаблению военного потенциала России. Мы призываем к дальнейшим скоординированным усилиям с международными партнерами с целью расширения и эффективного выполнения этих мер", – подчеркнул министр.

Он отдельно поблагодарил британскую коллегу Иветт Купер за ее неизменную поддержку и приверженность укреплению устойчивости Украины.

"Прочное партнерство между Украиной и Великобританией и в дальнейшем остается ключевым фактором для прочного мира в Европе", – отметил Сибига.

Во вторник, 5 мая, Великобритания объявила о введении санкций против 35 лиц и организаций, причастных к вербовке уязвимых мигрантов для участия в войне России в Украине и производству дронов для использования в войне.

В конце апреля стало известно, что правительство Великобритании готовится ввести более жесткие меры контроля за выдачей экспортных лицензий, чтобы предотвратить потенциальное нарушение санкций против России.