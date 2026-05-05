Європейська прокуратура просить про зняття імунітету з польського депутата

Європейська прокуратура (EPPO) звернулася із запитом до Сейму Польщі щодо зняття імунітету з депутата у зв’язку з корупційним розслідуванням щодо інфраструктурного проєкту за фінансування ЄС.

Про це йдеться у комюніке Європейської прокуратури, пише "Європейська правда".

Європейський генпрокурор Лаура Ковеші звернулася до Сейму Польщі з клопотанням про зняття імунітету з чинного депутата (чи депутатки), імені якого у публічному повідомленні не розкривають.

Йдеться про підозри у "торгівлі впливом" у зв’язку з діяльністю компанії, що відповідала за модернізацію трамвайної інфраструктури в одному з міст Верхньої Сілезії. Цей проєкт протягом 2007-2027 років профінансували європейськими коштами на майже 450 млн євро. Зібрані докази підтверджують існування корупційної схеми – із завищенням бюджету проєкту через вписання у кошторис фіктивних робіт.

У грудні 2025 року у межах цього розслідування вже заарештували одного посадовця, він відтоді під досудовим арештом. Згідно зі звинуваченням, він міг протягом кількох років надавати компанії-фавориту конфіденційну інформацію, яка допомогла їй отримати контракт на виконання робіт.

Також знайшлися докази, що у кількох випадках вигоду від махінацій отримував депутат парламенту. Зазначають, що останніми тижнями у нього вже були обшуки.

Європейська прокуратура є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування та притягнення до відповідальності у разі злочинів проти фінансових інтересів ЄС.

У минулому, наприклад, під розслідуванням опинились колишні посадовці болгарського міста Варна, теж через шахрайство з коштами на інфраструктурний проєкт.

Нагадаємо, нещодавно Європарламент позбавив імунітету чотирьох депутатів від Польщі, у тому числі одіозного Гжегожа Брауна, а також румунську депутатку Діану Шошоаке.