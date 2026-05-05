Европейская прокуратура просит снять иммунитет с польского депутата

Европейская прокуратура (EPPO) обратилась с запросом к Сейму Польши о снятии иммунитета с депутата в связи с расследованием коррупции вокруг инфраструктурного проекта, финансируемого ЕС.

Об этом говорится в коммюнике Европейской прокуратуры, пишет "Европейская правда".

Европейский генеральный прокурор Лаура Ковеши обратилась к Сейму Польши с ходатайством о снятии иммунитета с действующего депутата (или депутатки), имя которого в публичном сообщении не раскрывается.

Речь идет о подозрениях в "торговле влиянием" в связи с деятельностью компании, отвечавшей за модернизацию трамвайной инфраструктуры в одном из городов Верхней Силезии. Этот проект в течение 2007-2027 годов был профинансирован из европейских средств на сумму почти 450 млн евро. Собранные доказательства подтверждают существование коррупционной схемы – с завышением бюджета проекта путем включения в смету фиктивных работ.

В декабре 2025 года в рамках этого расследования уже арестовали одного чиновника, он с тех пор находится под следственным арестом. Согласно обвинению, он мог в течение нескольких лет предоставлять компании-фавориту конфиденциальную информацию, которая помогла ей получить контракт на выполнение работ.

Также были найдены доказательства того, что в нескольких случаях выгоду от махинаций получал депутат парламента. Отмечается, что в последние недели у него уже были обыски.

Европейская прокуратура является независимым органом ЕС, ответственным за расследование и привлечение к ответственности в случае преступлений против финансовых интересов ЕС.

В прошлом, например, под следствием оказались бывшие чиновники болгарского города Варна, также из-за мошенничества со средствами на инфраструктурный проект.

Напомним, недавно Европарламент лишил иммунитета четырех депутатов из Польши, в том числе одиозного Гжегожа Брауна, а также румынскую депутатку Диану Шошоаке.