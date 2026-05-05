Зеленський доручив Гнатову і Умєрову опрацювати модальності співпраці з ЄС щодо дронів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що після обговорення з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Drone Deal з ЄС він дав доручення опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", Зеленський розповів у соцмережі Х.

Президент повідомив, що заслухав доповідь начальника Генштабу Андрія Гнатова та секретаря РНБО Рустема Умєрова.

За його словами, окрема робота триває по стратегічному напряму Drone Deal з Євросоюзом. Зеленський нагадав, що напередодні детально говорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Розробляємо план, який допоможе посилити захист Європи та охоплюватиме всі ключові елементи безпеки. Доручив Андрію Гнатову та Рустему Умєрову опрацювати конкретні військові модальності цієї співпраці з Європейським Союзом", – повідомив президент.

Нагадаємо, 5 травня Європейська комісія оголосила конкурс на подачу заяв про зацікавленість у статусі засновників Альянсу ЄС-Україна з питань дронів.