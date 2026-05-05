Зеленский поручил Гнатову и Умерову проработать способы сотрудничества с ЕС в сфере дронов

Президент Владимир Зеленский сообщил, что после обсуждения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Drone Deal с ЕС он дал поручение проработать "конкретные военные модальности" этого сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский рассказал в соцсети Х.

Президент сообщил, что заслушал доклад начальника Генштаба Андрея Гнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова.

По его словам, отдельная работа продолжается по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом. Зеленский напомнил, что накануне подробно говорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности. Поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом", – сообщил президент.

Напомним, 5 мая Европейская комиссия объявила конкурс на подачу заявлений о заинтересованности в статусе учредителей Альянса ЕС-Украина по вопросам дронов.