Зеленский поручил Гнатову и Умерову проработать способы сотрудничества с ЕС в сфере дронов
Президент Владимир Зеленский сообщил, что после обсуждения с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Drone Deal с ЕС он дал поручение проработать "конкретные военные модальности" этого сотрудничества.
Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский рассказал в соцсети Х.
Президент сообщил, что заслушал доклад начальника Генштаба Андрея Гнатова и секретаря СНБО Рустема Умерова.
По его словам, отдельная работа продолжается по стратегическому направлению Drone Deal с Евросоюзом. Зеленский напомнил, что накануне подробно говорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Разрабатываем план, который поможет усилить защиту Европы и будет охватывать все ключевые элементы безопасности. Поручил Андрею Гнатову и Рустему Умерову проработать конкретные военные модальности этого сотрудничества с Европейским Союзом", – сообщил президент.
Напомним, 5 мая Европейская комиссия объявила конкурс на подачу заявлений о заинтересованности в статусе учредителей Альянса ЕС-Украина по вопросам дронов.