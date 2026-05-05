Глава Пентагону запевнив, що перемир’я з Іраном не завершилося

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що перемир’я з Іраном не завершилося, хоча обидві сторони обмінялися вогнем у Ормузькій протоці.

Заяву Гегсета у вівторок наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Іран атакував американські війська понад 10 разів з моменту оголошення перемир'я, але зазначив, що це не досягає "порогу відновлення масштабних бойових операцій".

Адмірал Бред Купер, командувач Центрального командування США, повідомив журналістам у понеділок, що США підірвали шість іранських катерів у протоці. Купер сказав, що не буде "заглиблюватися в деталі того, чи закінчилося перемир’я чи ні", і що США реагують "саме відповідно до вказівок президента".

"Ні, перемир’я не завершилося… Ми очікували, що на початку будуть певні сутички, що й сталося", – сказав Гегсет під час брифінгу для преси у Пентагоні у вівторок.

Президент США Дональд Трамп відмовився відповісти на запитання, чи припинилося перемир’я з Тегераном, і припустив, що війна може тривати ще два-три тижні.

4 травня Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.