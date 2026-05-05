Глава Пентагона заверил, что перемирие с Ираном не завершилось
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что перемирие с Ираном не закончилось, хотя обе стороны обменялись огнем в Ормузском проливе.
Заявление Хегсета во вторник приводит CNN, сообщает "Европейская правда".
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Иран атаковал американские войска более 10 раз с момента объявления перемирия, но отметил, что это не достигает "порога возобновления масштабных боевых операций".
Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием США, сообщил журналистам в понедельник, что США взорвали шесть иранских катеров в проливе. Купер сказал, что не будет "углубляться в детали того, закончилось ли перемирие или нет", и что США реагируют "именно в соответствии с указаниями президента".
"Нет, перемирие не закончилось… Мы ожидали, что в начале будут определенные столкновения, что и произошло", – сказал Хегсет во время брифинга для прессы в Пентагоне во вторник.
Президент США Дональд Трамп отказался ответить на вопрос, прекратилось ли перемирие с Тегераном, и предположил, что война может продлиться еще две-три недели.
4 мая Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.