В Германии допустили, что спасенный горбатый кит погиб, однако власти хотят доказательств

Немецкий морской музей в Штральзунде допустил, что горбатый кит, за спасением которого неделями следила вся страна, мог погибнуть.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет издание Spiegel.

По мнению музея, горбатый кит с большой вероятностью погиб, поскольку у крайне ослабленного животного "не было достаточно сил, чтобы долго плавать в глубокой воде".

По данным музея, с субботы, когда кита заметил дрон вскоре после его выпуска, не поступало независимой проверенной информации о пребывании и состоянии здоровья животного.

В музее добавили, что для подтверждения успешного спасения чрезвычайно важно, чтобы частная инициатива предоставила независимой организации точную информацию о GPS-трекере, который, как утверждается, был прикреплен к киту, а также все необработанные и оперативные данные устройства.

Министр охраны окружающей среды Мекленбурга – Передней Померании Тилль Бакхаус критически высказался относительно оценки Немецкого морского музея. Министр заявил, что на данный момент "не присоединяется к спекуляциям".

"Если Немецкий морской музей имеет информацию, которой у нас нет, прошу предоставить ее", – заявил он.

В то же время Бакхаус призвал частную инициативу быстро предоставить "соответствующие данные о ките". Было договорено, что это произойдет во вторник. В частности, министерство ожидает информации от маячка, а также данные о состоянии животного.

Горбатый кит был выпущен в Северное море 2 мая. Его транспортировкой занималась частная инициатива.

Самца кита возрастом от четырех до шести лет впервые заметили в Балтийском море в начале марта. В течение примерно 60 дней, предшествовавших его транспортировке, он проводил около двух третей времени на мелководье.

В конце концов его отбуксировали к барже возле острова Поэль, которую затем прицепили к буксиру и отправили в Северное море.