Макрон збирається поговорити з президентом Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував розмову з президентом Ірану.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час візиту до Єревана, його цитує BFM-TV.

Президент Франції зазначив, що він поговорить зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

"Я невдовзі поговорю з президентом Ірану", – сказав він, засудивши останні удари Ірану по Об’єднаних Арабських Еміратах.

Макрон вкотре закликав до відновлення судноплавства через Ормузьку протоку і повної зупинки війни.

"Позиція Франції залишається незмінною з самого початку: ми закликаємо до припинення всіх військових дій, повернення до дипломатичних переговорів та поваги до всіх країн регіону", – наголосив французький лідер.

Макрон раніше висловив скепсис щодо оголошеної Дональдом Трампом операції з виведення заблокованих суден через Ормузьку протоку.

Макрон також проводив телефонну розмову з президентом Ірану 13 квітня.