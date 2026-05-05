Макрон собирается поговорить с президентом Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал разговор с президентом Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время визита в Ереван, его цитирует BFM-TV.

Президент Франции отметил, что он поговорит со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

"Я вскоре поговорю с президентом Ирана", – сказал он, осудив последние удары Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам.

Макрон в очередной раз призвал к восстановлению судоходства через Ормузский пролив и полной остановке войны.

"Позиция Франции остается неизменной с самого начала: мы призываем к прекращению всех военных действий, возвращению к дипломатическим переговорам и уважению ко всем странам региона", – подчеркнул французский лидер.

Макрон ранее выразил скепсис относительно объявленной Дональдом Трампом операции по выводу заблокированных судов через Ормузский пролив.

Макрон также проводил телефонный разговор с президентом Ирана 13 апреля.