У Франції стався вибух на заводі компанії, що обслуговує клієнтів оборонної галузі

У вівторок у результаті вибуху на заводі Safran Group на південному заході Франції постраждали дві людини.

Про це передає агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Речник компанії зазначив, що інцидент стався у місті Бланьяк на підприємстві Safran Ventilation Systems, що займається виробництвом вентиляторів, клапанів та компресорів для клієнтів з авіакосмічної та оборонної галузей.

Людей із заводу було евакуйовано і наразі триває розслідування, повідомила Safran Group.

За інформацією видання La Dépêche du Midi, інцидент стався в зоні, призначеній для технічних випробувань. Імовірно, це сталося через обладнання, що працює на стисненому повітрі. Під дією тиску накопиченого повітря, ймовірно, зламалась деталь.

На момент події поблизу перебувало кілька людей. Двоє отримали легкі травми. Також було надано допомогу кільком працівникам, які перебували у стані шоку.

Завод у Бланьяку спеціалізується на проєктуванні та виробництві.

