Во Франции произошел взрыв на заводе компании, обслуживающей клиентов оборонной отрасли

Во вторник в результате взрыва на заводе Safran Group на юго-западе Франции пострадали два человека.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель компании отметил, что инцидент произошел в городе Бланьяк на предприятии Safran Ventilation Systems, занимающемся производством вентиляторов, клапанов и компрессоров для клиентов из аэрокосмической и оборонной отраслей.

Люди с завода были эвакуированы, и в настоящее время ведется расследование, сообщила Safran Group.

По информации издания La Dépêche du Midi, инцидент произошел в зоне, предназначенной для технических испытаний. Вероятно, это произошло из-за оборудования, работающего на сжатом воздухе. Под действием давления накопленного воздуха, вероятно, сломалась деталь.

На момент происшествия поблизости находилось несколько человек. Двое получили легкие травмы. Также была оказана помощь нескольким работникам, находившимся в состоянии шока.

Завод в Бланьяку специализируется на проектировании и производстве.

