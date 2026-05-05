Во Франции произошел взрыв на заводе компании, обслуживающей клиентов оборонной отрасли
Во вторник в результате взрыва на заводе Safran Group на юго-западе Франции пострадали два человека.
Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Представитель компании отметил, что инцидент произошел в городе Бланьяк на предприятии Safran Ventilation Systems, занимающемся производством вентиляторов, клапанов и компрессоров для клиентов из аэрокосмической и оборонной отраслей.
Люди с завода были эвакуированы, и в настоящее время ведется расследование, сообщила Safran Group.
По информации издания La Dépêche du Midi, инцидент произошел в зоне, предназначенной для технических испытаний. Вероятно, это произошло из-за оборудования, работающего на сжатом воздухе. Под действием давления накопленного воздуха, вероятно, сломалась деталь.
На момент происшествия поблизости находилось несколько человек. Двое получили легкие травмы. Также была оказана помощь нескольким работникам, находившимся в состоянии шока.
Завод в Бланьяку специализируется на проектировании и производстве.
