Матернова: у ЄС аналізують проєкт Цивільного кодексу

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова заявила, що ЄС аналізує проєкт Цивільного кодексу, який Верховна Рада схвалила в першому читанні.

Про це вона сказала під час брифінгу у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, 28 квітня Верховна Рада схвалила в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу № 15150. Тоді документ підтримали 254 народні депутати.

"Ми аналізуємо Цивільний кодекс (...) Але мушу сказати, що коли на складні питання отримують короткі відповіді – це завжди проблема. Це законодавство, яке потрібно було оновлювати вже кілька десятиліть. Останні зміни були внесені ще за часів комунізму або незабаром після нього. Тож реформа є необхідною", – акцентувала посол ЄС.

Вона зазначила, що під час обговорення перед другим читанням слід знайти найкращий спосіб узгодження з ЄС.

"Є деякі винятки з того, що я збираюся сказати, особливо фундаментальні у сфері основних прав тощо. Але ми не регулюємо приватне право чи сімейне право на рівні ЄС", – наголосила Матернова.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також в остаточному другому читанні ухвалили закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, ВР схвалила "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".