Матернова: в ЕС изучают проект Гражданского кодекса

Посол Европейского Союза Катарина Матернова заявила, что ЕС анализирует проект Гражданского кодекса, который Верховная Рада одобрила в первом чтении.

Об этом она сообщила во время брифинга в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Как известно, 28 апреля Верховная Рада одобрила в первом чтении проект нового Гражданского кодекса № 15150. Тогда документ поддержали 254 народных депутата.

"Мы анализируем Гражданский кодекс (...) Но должна сказать, что когда на сложные вопросы дают краткие ответы – это всегда проблема. Это законодательство, которое нужно было обновлять уже несколько десятилетий. Последние изменения были внесены еще во времена коммунизма или вскоре после него. Поэтому реформа необходима", – подчеркнула посол ЕС.

Она отметила, что во время обсуждения перед вторым чтением следует найти наилучший способ согласования с ЕС.

"Есть некоторые исключения из того, что я собираюсь сказать, особенно фундаментальные в сфере основных прав и т. п. Но мы не регулируем частное право или семейное право на уровне ЕС", – подчеркнула Матернова.

Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 о цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.

Также в окончательном втором чтении приняли закон №12087-д об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о "промышленном безвизе" с ЕС.

Кроме того, ВР одобрила "евроинтеграционный" законопроект № 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".