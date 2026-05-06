Госсекретарь США: визит в Ватикан был запланирован до разногласий между Трампом и Папой

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что его поездка в Рим и Ватикан была запланирована ещё до того, как президент США Дональд Трамп вступил в спор с Папой Римским Львом XIV.

Об этом он сказал во вторник, 5 мая, во время общения с журналистами, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Во время визита, который состоится 6–8 мая, Рубио должен встретиться с итальянскими и ватиканскими лидерами.

Решение о поездке вызвало спекуляции, что Рубио, который является католиком, отправляется с миссией по налаживанию отношений, ухудшившихся из-за споров Трампа с Папой и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

В частности, Рубио спросили, едет ли он в Ватикан, чтобы "наладить отношения с Папой".

"Это поездка, которую мы планировали заранее, и, конечно, произошли определенные события. И нет, посмотрите, с Ватиканом есть о чем поговорить", – сказал он.

Госсекретарь США заявил, что эта поездка "на самом деле не связана ни с чем другим, кроме того, что для нас было бы нормально поддерживать с ними контакты".

Посол США при Святом Престоле Брайан Берч заявил, что в программу встречи Рубио с Папой Римским Левом XIV, которая состоится в четверг, 7 мая, войдет "откровенный разговор" о политике администрации Трампа.

Затем Трамп выступил с новыми резкими комментариями в адрес Папы Римского, в Ватикане в ответ заявили, что Папа идет своим путем.

Подробнее на эту тему в статье "ЕвроПравды": Трамп против Мелони: как президент США создал конфликт с главной союзницей в ЕС.