В Польше – масштабный лесной пожар, погиб пилот пожарного самолета

В Люблинском воеводстве Польши продолжается борьба с масштабным лесным пожаром вблизи села Козаки в Белгорайском повете: огонь охватил около 250 гектаров леса, однако спасателям удалось остановить дальнейшее распространение пламени.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Во время ночной операции произошла трагедия – потерпел крушение пожарный самолет M18 Dromader, который был задействован в тушении огня. Пилот погиб на месте.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервинский сообщил, что погибший был опытным и высококвалифицированным специалистом.

Фото: RMF24

По словам спасателей, ситуацию осложняет так называемый кроновый пожар, когда огонь быстро распространяется по верхушкам деревьев. Из-за сложного доступа к очагам возгорания к операции привлекли специальную технику, вертолеты Государственных лесов и полиции.

Для координации действий в Варшаве ночью собрался кризисный штаб. На место происшествия прибыли представители правительства, пожарной службы и лесного хозяйства.

К ликвидации последствий пожара также присоединяются солдаты Территориальных сил обороны. По словам министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, военные будут помогать пожарным в проведении спасательных работ.

Фото: RMF24

По состоянию на утро 6 мая пожар удалось локализовать, однако угроза еще не миновала.

Спасатели продолжают мониторинг территории, в частности с помощью дронов для поиска новых очагов возгорания.

Центр правительственной безопасности Польши призвал жителей прилегающих населенных пунктов не открывать окна из-за сильного задымления и выполнять указания экстренных служб.

Ранее стало известно о по меньшей мере пяти очагах лесных пожаров в Нидерландах, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

2 мая на бывшем военном полигоне в Ютербозе (немецкая земля Бранденбург) вспыхнул пожар.