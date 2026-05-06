У берегов Греции затонул сухогруз, следовавший в Украину: экипаж спасен

Греция спасла всех девять членов экипажа грузового судна, которое утром в среду, 6 мая, село на мель и затонуло у острова Андрос.

Об этом сообщила береговая охрана страны в комментарии Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель греческой береговой охраны сказал, что грузовое судно отплыло из Албании с сотнями тонн соды на борту и направлялось в Украину, когда наткнулось на скалы у острова Андрос и затонуло.

По его словам, двух членов экипажа спасли из моря, а еще семерых – со скалистой местности на острове Андрос. Он отметил, что моряков доставили в клинику.

Причины аварии пока не установлены.

Представитель береговой охраны отметил, что, несмотря на то, что видимых признаков загрязнения от судна не было, в превентивных целях установят морской барьер.

