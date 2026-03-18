У румунському порту затонуло судно з 5 моряками: щонайменш один загинув

У румунському порту Мідія триває пошуково-рятувальна операція у зв’язку з аварією буксира, на борту якого перебували п'ять членів екіпажу; щонайменш один з них загинув.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

18 березня у румунському порту Мідія з поки невідомих причин затонув буксир "Астана" з п’ятьма членами екіпажу.

Одного з них підібрали у морі та намагались реанімувати, проте без успіху. Доля ще чотирьох моряків невідома.

Пошуково-рятувальна операція триває, у ній залучили три судна з близько двома десятками водолазів.

