В Германии проводят большой рейд против правоэкстремистских молодежных групп

В Германии с раннего утра 6 мая начали масштабный рейд против двух праворадикальных молодежных организаций.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

С утра среды федеральная прокуратура и федеральная уголовная полиция проводят масштабный рейд, направленный против членов праворадикальных групп Deutsche Jugend Voran (DJV) и Jung und Stark (JS). Обыски охватывают 50 мест в 12 немецких землях, в основном в Северном Рейне-Вестфалии, Саксонии и Берлине.

В фокусе внимания оказались 36 вероятных членов этих организаций, среди которых и несовершеннолетние. Самому младшему – 16 лет.

Рейды стали новым этапом расследования, которое продолжается уже некоторое время. Правоохранители надеются получить больше информации об организационной структуре обеих групп.

DJV и JS позиционируют себя как часть ультраправого молодежного движения. Их риторика направлена против иммигрантов, "леваков", представителей квир-сообщества; также они заявляют, что "ведут охоту на педофилов".

Группы оказались под усиленным вниманием после первых агрессивных действий во время массовых мероприятий.

В прошлом году криминальная полиция Берлина провела с полдесятка обысков у возможных членов DJV, а лидера группы приговорили к нескольким годам тюрьмы за угрозы и нападения с отягчающими обстоятельствами.

Напомним, в апреле в Германии прошли протесты с требованием проверок ультраправых партий, по результатам которых их деятельность может быть запрещена.

В марте в Германии начался процесс над предполагаемыми членами праворадикальной террористической группы, самым младшим среди которых – 15 лет.