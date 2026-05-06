Полиция Лондона создала специальную группу по охране еврейской общины

Для защиты еврейской общины Лондона полиция привлекла специальную группу в составе 100 дополнительных сотрудников.

Об этом сообщила полиция британской столицы, передает BBC, пишет "Европейская правда".

Как отметили правоохранители, в состав новой группы по защите общины войдут сотрудники участковой полиции, подразделений специализированной охраны и подразделений по борьбе с терроризмом.

Столичная полиция сообщила, что за последние четыре недели за различные нападения было арестовано около 50 человек за антисемитские преступления на почве ненависти, а восьми из них предъявлены обвинения.

Комиссар столичной полиции Марк Роули заявил, что создание новой команды защиты общины – важный шаг в усилении реакции на постоянные угрозы, с которыми сталкиваются еврейские общины.

Представитель лондонской полиции отметил, что сначала подразделение сосредоточится на антисемитских угрозах, но может стать образцом для защиты других общин, которые сталкиваются со всплесками преступлений на почве ненависти.

Напомним, в конце апреля в районе Лондона, где проживает еврейская община, Голдерс-Грин неизвестный ранил ножом двух прохожих. После этого инцидента в Британии повысили уровень террористической угрозы.

4 мая в Лондоне правоохранители арестовали двух человек, подозреваемых в поджоге мемориальной стены в районе Голдерс-Грин.

