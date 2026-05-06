Французская компания заявила об атаке на свое судно в Ормузском проливе: есть раненые

Французская судоходная компания CMA CGM заявила, что ее судно подверглось нападению в Ормузском проливе.

Заявление компании передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Французская судоходная компания, которая является третьей по величине контейнерной судоходной компанией в мире, сообщила, что одно из ее судов, San Antonio, 5 мая подверглось нападению во время прохождения через Ормузский пролив.

Компания отметила, что в результате нападения были ранены члены экипажа и повреждено судно.

"CMA CGM внимательно следит за ситуацией и остается полностью мобилизованной вместе с экипажем", – говорится в заявлении.

Британский Центр морских торговых операций сообщил, что нападение произошло примерно в 18:30 по всемирному координированному времени.

Стоит заметить, что 4 мая американский президент Дональд Трамп объявил об операции "Проект Свобода" с целью сопровождения судов через Ормузский пролив.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках "Проекта Свобода" привлечет эсминцы, более 100 самолетов и 15 тысяч военных.

А на следующий день Трамп объявил о временном приостановлении операции по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив по просьбе Пакистана и других государств.