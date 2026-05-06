Вучич направил Путину поздравительное письмо ко "Дню победы"

Президент Сербии Александар Вучич встретился с послом России Александром Боцаном-Харченко и передал через него поздравительное письмо ко "Дню победы" главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом он написал в Facebook по итогам встречи, передает "Европейская правда".

Вучич отметил, что в письме Путину он поздравил его с "Днем победы" и назвал этот день "одной из самых ярких дат в истории человечества".

"9 мая остается вечным символом непокорности и героизма наших народов. Я подчеркнул, что наш долг – сохранить память обо всех жертвах, отдавших свою жизнь на стороне закона и справедливости, и что Сербия не допустит попыток переписать историю", – заявил президент Сербии.

Также он подчеркнул, что Сербия "навсегда запомнит огромную и решающую роль Красной Армии в освобождении страны и Европы".

В том году премьер Словакии Роберт Фицо и Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.

В этом году в Кремле заявили, что словацкий премьер будет среди иностранных гостей военного парада 9 мая в Москве.

На днях стало известно, что Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера во время его поездки в Москву на 9 мая.